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Новосибирские власти помогут студентам частично лишенного аккредитации вуза

Сибирь
25 июня, 10:44 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, июня. /ТАСС

Ранее Новосибирский государственный аграрный университет лишился государственной аккредитации по четырем непрофильным программам

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НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области поможет студентам Новосибирского государственного аграрного университета, которые обучаются по неаккредитованным образовательным программам, в переводе в другие учебные заведения и в предоставлении им отсрочки от воинской службы. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

Новосибирский государственный аграрный университет (НГАУ) лишился государственной аккредитации по четырем непрофильным программам, в том числе в отношении таких специальностей как "Таможенное дело" и "Правоохранительная деятельность", а также направлениям аспирантуры "Экономика" и "Юриспруденция". По данным вуза, это коснулось около 450 студентов как очной, так и заочной форм обучения.

"Министерство образования Новосибирской области держит на контроле ситуацию с переводом студентов НГАУ, обучавшихся по неаккредитованным образовательным программам для обучения по аккредитованным образовательным программам <…> Также министерством подготовлено письмо в Военный комиссариат Новосибирской области о предоставлении студентам отсрочки от призыва в армию на время перевода в другие вузы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, аграрный университет уже отправил официальные запросы в другие вузы о переводе студентов, предварительное согласие дали несколько учебных заведений, в их числе - Сибирский университет потребительской кооперации, Сибирский государственный университет путей сообщения, Омский ГТУ и другие. Однако процесс перевода не может превышать трех месяцев. Как сообщил в понедельник ТАСС проректор по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям вуза Игорь Наумкин, отправка учредителю - Минсельхозу России - списков обучающихся не может быть произведена из-за того, что пока еще не все студенты определились с тем, как они хотят поступить.

"Сейчас идет сбор заявлений от тех, кто желает остаться в вузе и перейти на аккредитованные направления подготовки. <…> Часть обучающихся подали заявления, что хотят продолжить обучение на том же неаккредитованном направлении, часть подают заявления с просьбой перевести в другой вуз. По состоянию на вечер пятницы, около 150 человек до сих пор не могут определиться, хотят ли они переводиться в другие образовательные организации", - уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Новосибирский аграрный университет будет подавать документы на повторную аккредитацию, а в настоящее время помогает всем желающим при переводе в другие учебные заведения, которые осуществляют образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности с сохранением условий обучения.

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