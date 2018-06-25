В Хакасии задержан глава фирмы, распорядившийся разобрать стену дома, где погиб подросток

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Директор коммерческой фирмы, отдавший распоряжение демонтировать стену в квартире жилого дома в Абакане (Хакасия), где погиб 16-летний подросток, задержан, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным СУ СК, трое подростков проходили практику в коммерческой фирме, стена в одной из квартир многоэтажного дома № 58 по улице Пушкина в городе Абакане обрушилась во время демонтажа, под завалом погиб 16-летний подросток. Двое других не пострадали.

"Мужчина (директор фирмы - прим. ТАСС) задержан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи обратились с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следователей, мужчина дал распоряжение о демонтаже стены между кухней и комнаты проходившим у него практику, а сам ушел и не контролировал ход работ.

Как сообщалось ранее, обрушение произошло в пятницу вечером. По предварительным данным мэрии Абакана, перепланировка в квартире была незаконной и несогласованной.