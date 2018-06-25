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Командующий войсками ЦВО проверил организацию боевой подготовки спецназа в Сибири

Сибирь
25 июня, 11:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что на занятиях Александр Лапин особое внимание командующий округом уделил вопросам внедрения новых способов подготовки снайперских подразделений, полученных во время операции в Сирии

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин проверил организацию боевой подготовки бригады специального назначения 41-й общевойсковой армии в Новосибирске. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы округа подполковник Сергей Шорин.

"В ходе рабочей поездки в соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии генерал-лейтенант Александр Лапин проверил обустройство и организацию боевой подготовки отдельной бригады спецназа, дислоцированной в Новосибирске. На занятиях особое внимание командующий округом уделил вопросам внедрения новых способов подготовки снайперских подразделений, полученных во время операции в Сирии", - сказал он.

По мнению командующего войсками ЦВО, роль снайперов остается важной в условиях современного боя. "Необходимо ввести в практику подготовки снайперов выполнение огневых задач из неудобных положений, а также отработки ими упражнений, способствующих развитию наблюдательности. Анализ опыта действий в Сирийской Арабской Республике показал, что в условиях современного боя, несмотря на применение современных средств борьбы, роль снайпера по-прежнему остается важной", - цитирует пресс-служба Лапина.

Планируется, что в бригаду спецназа в Новосибирске в 2018 году поступит около 20 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Тайфун-К". "Это повысит боевой потенциал соединения, поэтому необходимо в кратчайшие сроки ввести технику в эксплуатацию и обучить личный состав", - заявил Лапин.

Ранее ТАСС сообщал, что более 8 тыс. представителей ЦВО приняли участие в операции в Сирии, из них свыше 3 тыс. отмечены государственными наградами.

Лапин был назначен командующим войсками ЦВО в конце ноября 2017 года. Ранее он занимал пост начальника штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии.

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Лапин, Александр Павлович
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