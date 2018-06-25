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В Омской области осудили грабителей, похитивших 39 млн рублей у стюардессы

Сибирь
25 июня, 12:26 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, июня. /ТАСС

Женщина выполняла работу курьера и перевозила деньги из Омска в Москву

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ОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Омский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении трех местных жителей - они признаны виновными в хищении у стюардессы, выполнявшей работу курьера, 39 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"Они [местные жители] признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а, б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере"), п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон транспортного средства)", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в мае 2017 года трое ранее судимых граждан вступили в сговор для разбойных нападений на курьеров, перевозящих наличные деньги. Они наблюдали за стюардессой одной из авиакомпаний, которая выполняла работу курьера и перевозила деньги из Омска в Москву. Двое мужчин по команде сообщника напали на стюардессу и сопровождающего, произведя в них семь выстрелов, и похитили чемодан с 39 млн рублей. Нападавшие скрылись на автомобиле потерпевших.

Два фигуранта уголовного дела получили сроки по 11 лет, третий - 7,5 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колониях строгого и особого режимов.

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