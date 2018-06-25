Житель Новосибирска погиб, упав в шахту лифта в новостройке

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Житель Новосибирска, возвращаясь из гостей, шагнул в пустую шахту лифта, упал с высоты 12 этажа и разбился насмерть. Лифт новостройки не был введен в эксплуатацию, но активно использовался жильцами, проводится проверка, сообщил в понедельник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

"Лифт еще не пустили в эксплуатацию и им нельзя было пользоваться, но двери открывали с помощью ключа. Мужчина не заметил отсутствие кабины и шагнул в шахту. От полученных телесных повреждений он погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в новостройке на улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска. Предварительно установлено, что двери лифта были открыты принудительно на 12 этаже, но лифтовая кабина находилась на 17 этаже дома.

Проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.