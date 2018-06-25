Новосибирская ТЭЦ-4 увеличила мощность для надежного энергоснабжения 550 тыс. жителей

НОВОСИБИРСК, 25 июня. /ТАСС/. Модернизация турбогенератора на новосибирской ТЭЦ-4 увеличила его мощность на 10 МВт со 100 до 110 МВт, что повысило надежность энергоснабжения сразу трех районов Новосибирска, в которых проживает более полумиллиона человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК).

"Проведенные работы позволят повысить надежность снабжения электроэнергией более 550 тысяч жителей трех крупных районов Новосибирска - Калининского, Заельцовского и Дзержинского. В процессе модернизации были отремонтированы два главных компонентах агрегата - ротор и статор", - уточнили в пресс-службе.

Механизм обновили на новосибирском заводе-производителе турбогенераторов "Элсиб", который выпускает механизмы для ТЭЦ и АЭС, гидрогенераторы для ГЭС, а также электрические машины, применяемые в энергетике и добывающей промышленности. Общая стоимость работ составила 87,6 млн рублей.

Ранее на ТЭЦ-4 уже меняли часть оборудования, в том числе были модернизированы несколько турбогенераторов. Реконструкция была продолжена в связи с активной застройкой этой части Новосибирска. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СГК, новостройки в районах, которые обслуживает ТЭЦ-4, требуют дополнительного подключения новых потребителей, а значит, дополнительных мощностей.

СГК - крупнейшая теплогенерирующая компания Сибири. Она обслуживает более 5 млн потребителей в шести регионах Сибирского федерального округа, общая протяженность сетей составляет более 9,6 тыс. км. Компания вырабатывает 23-25% всего тепла (23,9 тыс. Гкал/час) и электроэнергии (10,9 ГВт) в Сибири. СГК в феврале этого года приобрела 78% акций компании "Сибэко", которая на тот момент включала пять ТЭЦ на территории Новосибирской области, а также Бийскую ТЭЦ в Алтайском крае.