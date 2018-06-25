Кандидат от ЛДПР подал документы для участия в выборах губернатора Омской области

ОМСК, 25 июня. /ТАСС/. Депутат омского городского совета Алексей Ложкин, выдвинутый партией ЛДПР, подал в избирательную комиссию Омской области документы для участия в выборах губернатора региона, сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь избиркома Ирина Серебренникова.

"Алексей Ложкин, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, подал документы в избирательную комиссию", - сказала собеседница агентства.

Ранее документы на участие в выборах подали врио губернатора Омской области Александр Бурков и заведующий кафедрой Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, член Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев. Они идут как самовыдвиженцы.

Президент России Владимир Путин 9 октября 2017 года принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова. Исполняющим обязанности главы региона был назначен депутат Госдумы от Свердловской области, член фракции "Справедливой России" Александр Бурков.

Досрочные выборы главы Омской области назначены на 9 сентября. 17 мая региональное Заксобрание приняло изменения в закон о выборах губернатора, которые дают возможность претендовать на этот пост самовыдвиженцам.