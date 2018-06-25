Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Решение о строительстве ЦБК в Красноярском крае примут до конца года

Сибирь
25 июня, 15:15 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, июня. /ТАСС

Объем инвестиций в проект составит от $1,5 млрд до 3 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Решение о строительстве ЦБК в Красноярском крае будет принято до конца года. Об этом сообщил журналистам в понедельник в Красноярске президент Segezha Group Михаил Шамолин.

"Мы хотели бы до конца года принять решение и начать строительство", - сказал он, добавив, что рассматривают две возможные площадки для строительства ЦБК. Обе они находятся рядом с Лесосибирском.

По словам Шамолина, объем инвестиций в проект составит от $1,5 млрд до 3 млрд. Он добавил, что в проекте необходимо участие государства по созданию необходимой инфраструктуры: достройки железнодорожных путей и создания нового водозабора в Лесосибирске.

Врио губернатора Александр Усс сообщил, что компания также намерена развивать в крае три новых производства в сфере лесопереработки. Шамолин добавил, что речь идет о создании предприятий по производству клееной древесины, деревянных конструкций и пеллетного завода.

В понедельник Усс, Шамолин и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков обсудили в Красноярске развитие лесопромышленных проектов.

Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги. В 2016 году Segezha Group купила контрольный пакет лесосибирского ЛДК № 1, расположенного в Красноярском крае.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
4
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
5
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости