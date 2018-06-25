Решение о строительстве ЦБК в Красноярском крае примут до конца года

КРАСНОЯРСК, 25 июня. /ТАСС/. Решение о строительстве ЦБК в Красноярском крае будет принято до конца года. Об этом сообщил журналистам в понедельник в Красноярске президент Segezha Group Михаил Шамолин.

"Мы хотели бы до конца года принять решение и начать строительство", - сказал он, добавив, что рассматривают две возможные площадки для строительства ЦБК. Обе они находятся рядом с Лесосибирском.

По словам Шамолина, объем инвестиций в проект составит от $1,5 млрд до 3 млрд. Он добавил, что в проекте необходимо участие государства по созданию необходимой инфраструктуры: достройки железнодорожных путей и создания нового водозабора в Лесосибирске.

Врио губернатора Александр Усс сообщил, что компания также намерена развивать в крае три новых производства в сфере лесопереработки. Шамолин добавил, что речь идет о создании предприятий по производству клееной древесины, деревянных конструкций и пеллетного завода.

В понедельник Усс, Шамолин и председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков обсудили в Красноярске развитие лесопромышленных проектов.

Segezha Group - международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". Предприятие является лидером в России по производству небеленой мешочной крафт-бумаги. В 2016 году Segezha Group купила контрольный пакет лесосибирского ЛДК № 1, расположенного в Красноярском крае.