Глава Хакасии подал документы на участие в выборах главы региона

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин подал документы в избирательную комиссию республики на участие в выборах главы региона, сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

"Сегодня Виктор Михайлович Зимин представил документы в избирательную комиссию", - сказал собеседник агентства, добавив, что он был выдвинут региональным отделением "Единой России".

Ранее избирком уведомили о намерении участвовать в выборах председатель хакасского отделения Партии роста Александр Мяхар и лидер местного отделения "Справедливой России" Андрей Филягин, председатель правления "Союза жилищных накопительных кооперативов" Сергей Ербягин (выдвинут партией "Зеленые") и первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов.

Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования 9 сентября.