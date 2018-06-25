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Глава Хакасии подал документы на участие в выборах главы региона

Сибирь
25 июня, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Выборы главы республики пройдут 9 сентября

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин подал документы в избирательную комиссию республики на участие в выборах главы региона, сообщили ТАСС в региональном избиркоме.

"Сегодня Виктор Михайлович Зимин представил документы в избирательную комиссию", - сказал собеседник агентства, добавив, что он был выдвинут региональным отделением "Единой России".

Ранее избирком уведомили о намерении участвовать в выборах председатель хакасского отделения Партии роста Александр Мяхар и лидер местного отделения "Справедливой России" Андрей Филягин, председатель правления "Союза жилищных накопительных кооперативов" Сергей Ербягин (выдвинут партией "Зеленые") и первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов.

Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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