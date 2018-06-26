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Партия пенсионеров выдвинула кандидата на пост главы Хакасии

Сибирь
26 июня, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

44-летний индивидуальный предприниматель Олег Иванов является депутатом Верховного совета республики

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Кандидат от партии пенсионеров Олег Иванов подал документы в избирательную комиссию Хакасии на участие в выборах главы республики. Об этом говорится в материалах избиркома республики.

44-летний индивидуальный предприниматель Иванов является также депутатом Верховного совета республики избранным по одномандатному округу №8 в Абакане.

Ранее избирком уведомили о намерении участвовать в выборах председатель хакасского отделения Партии роста Александр Мяхар и лидер местного отделения "Справедливой России" Андрей Филягин, председатель правления "Союза жилищных накопительных кооперативов" Сергей Ербягин (выдвинут партией "Зеленые"), первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов и глава республики Виктор Зимин, выдвинутый партией "Единая Россия".

Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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