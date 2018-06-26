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Партия "Патриоты России" выдвинула кандидата на выборы губернатора Кузбасса

Сибирь
26 июня, 9:08 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, июня. /ТАСС

54-летний Юрий Скворцов является депутатом совета народных депутатов Кемерова и также работает директором "Спортивной школы олимпийского резерва по шахматам"

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КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Кемеровское региональное отделение партии "Патриоты России" выдвинуло депутата совета народных депутатов областного центра - 54-летнего Юрия Скворцова - в качества кандидата на досрочные выборы губернатора, назначенные на 9 сентября, сообщается во вторник в материалах на сайте избирательной комиссии региона.

"Кандидат - Скворцов Юрий Петрович. <…> Субъект выдвижения - Кемеровское региональное отделение политической партии "Патриоты России", - говорится на сайте.

В сведениях о кандидате отмечается, что Скворцов также работает директором государственного бюджетного физкультурно-спортивного учреждения Кемеровской области "Спортивная школа олимпийского резерва по шахматам". На сайте регионального отделения партии сообщается, что Скворцов также является учредителем регионального отделения ОНФ, членом регионального штаба ОНФ, руководителем рабочей группы "Качество повседневной жизни". Он также участвовал в выборах губернатора в 2015 году.

В настоящее время в избирком поступили документы от трех самовыдвиженцев и Скворцова. На прошлой неделе своих кандидатов выдвинули "Единая Россия" - врио губернатора Сергея Цивилева, а также ЛДПР - депутата Совета народных депутатов региона Игоря Украинцева.

Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший Кузбассом с 1997 года. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек.

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