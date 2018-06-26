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"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на выборы губернатора Красноярского края

Сибирь
26 июня, 8:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, июня. /ТАСС

32-летний Александр Лымпио является помощником депутата краевого Законодательного собрания

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КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Кандидат от партии "Справедливая Россия" Александр Лымпио подал документы на участии в выборах губернатора Красноярского края. Об этом говорится в материалах регионального избиркома.

32-летний Лымпио является помощником депутата краевого Законодательного собрания.

Ранее документы об участии в выборах сдали депутат законодательного собрания края Иван Серебряков, выдвинутый партией "Патриоты России", и врио губернатора региона Александр Усс, представляющий партию "Единая Россмя".

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера края Александра Усса.

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