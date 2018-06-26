Новых случаев норовируса в детском лагере под Омском не выявлено

ОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Врачи осмотрели всех детей, отдыхавших в омском оздоровительном лагере "Солнечная поляна", работа которого была приостановлена из-за возникновения острой кишечной инфекции, и не выявили новых случаев заболевания, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства. Ранее СК начал доследственную проверку, Роспотребнадзор нашел нарушения.

"В соответствии с решением управления Роспотребнадзора по Омской области о временном приостановлении деятельности лагеря "Солнечная поляна", все дети выведены из оздоровительного учреждения. Медиками проведен осмотр всех детей, находящихся в лагере, больных не выявлено", - говорится в сообщении.

В лагере "Солнечная поляна" Омского района 16-20 июня зарегистрировали три случая острой кишечной инфекции, 7 детей оказались носителями норовируса. Был госпитализирован один ребенок, сейчас он выписан.

Роспотребнадзор провел расследование и нашел нарушения - возбуждены административные дела. "Выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока - нарушения правил обработки посуды, нарушения дезинфекционного режима, отобранные пробы воды не соответствовали требованиям, для питания детей использовалась некачественная продукция. По всем фактам выявленных нарушений законодательства возбуждено 4 административных дела", - сообщается на сайте регионального управления.

Ранее сообщалось, что СУ СКР по Омской области начал доследственную проверку по факту заболевания детей в лагере.