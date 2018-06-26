Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первых в России школьных педагогов по шахматам выпустили в новосибирском вузе

Сибирь
26 июня, 9:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, июня. /ТАСС

Обучение прошли 36 специалистов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) подготовил первых в России школьных педагогов по шахматам. Как во вторник сообщила пресс-служба вуза, выпускниками курса стали 36 специалистов.

"Обучение прошли 36 шахматистов Новосибирской области, уже имеющие высшее или среднее специальное образование. Диплом дает право преподавать шахматы в школах и учреждениях дополнительного образования", - уточнили в пресс-службе.

Программа обучения учителей шахмат заняла почти пять месяцев. Педагоги совместно с представителями федерации шахмат Новосибирской области изучали не только основы преподавания курса шахмат в школе, но также историю шахматной мысли и шахматные стратегии. Как говорят в вузе, полученные в ходе курса навыки могут быть в дальнейшем распространены и на другие регионы, которые также захотят готовить специалистов такого профиля.

"Проделана большая методическая работа, которая будет востребована в дальнейшем при организации постоянной программы как на базе НГТУ, так и на всероссийском уровне в дистанционном формате", - сказали в НГТУ.

В 2017 году глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева предложила в ближайшие два года сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых-четвертых классов. Предполагается, что уроки будут проходить один раз в неделю. Как заявляла министр, игра в шахматы позволит повысить уровень образования детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество опубликовало результаты исследования российского рынка хлеба
2
"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
ОАК не планирует разрабатывать сверхтяжелый самолет для замены "Руслана"
6
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости