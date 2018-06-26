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Стоимость строительства самого северного моста через Енисей составит 10 млрд руб.

Сибирь
26 июня, 9:34 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, июня. /ТАСС

Объект планируется построить в районе поселка Высокогорский

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КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. Стоимость строительства моста в районе поселка Высокогорский на севере Красноярского края составит около 10 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта региона Константин Димитров.

"На строительство моста требуется около 10 млрд рублей. Проект разработан, требуется построить около 10 км подъездной дороги и сам мостовой переход", - сообщил он.

Высокогорский мост станет самой северной переправой (300 км севернее Красноярска) через Енисей в Красноярском крае. Южнее него расположены четыре автомобильных моста в Красноярске и два возле пригородов краевого центра. Еще один мост связывает южный Минусинск со столицей Хакасии.

Ранее рассматривались варианты финансирования строительства моста за счет средств, собранных системой "Платон".

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

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