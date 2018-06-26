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Власти Кузбасса отберут лидеров среди молодежи и обучат их за счет региона

Сибирь
26 июня, 11:13 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, июня. /ТАСС

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что при этом специалисты должны будут отработать в Кемеровской области определенный срок

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Здание администрации Кемеровской области

Здание администрации Кемеровской области

© Евгений Курсков/ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области создадут новый проект по обучению молодежи "Лидеры Кузбасса", сообщил врио губернатора Сергей Цивилев на молодежном форуме "Кузбасс № 1", открывшемся во вторник в Кемерове.

"У нас сейчас будет создаваться программа "Лидеры Кузбасса", это по примеру [проекта] "Лидеры России". Мы будем отбирать, кто будет проходить конкурс, лидеров из вас, давать дополнительное образование, и готовы на это тратить достаточно серьезные деньги. Но при условии: вы, когда пройдете обучение, отработаете в Кузбассе положенный срок, как это было раньше. Если кто-то захочет получить обучение и уехать в другие регионы, он должен будет Кузбассу вернуть деньги, потраченные на обучение", - сказал он.

В администрации региона ТАСС уточнили, что проект планируется реализовать в 2018 году. В настоящее время составляется план, определяются объемы финансирования. По оценкам властей, примерно треть выпускников уезжает из Кемеровской области после 11-го класса. "У нас сложилась не очень хорошая тенденция, но мы поставили перед собой цель - эту тенденцию изменить", - добавил Цивилев.

Он добавил, что сейчас молодежь может принять непосредственное участие в разработке стратегии социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года. На форуме, участие в котором принимает более 800 человек - от студентов до молодых бизнесменов, работает восемь площадок, посвященных направлениям развития региона.

"Предложения будут включены в стратегию, вы же будете принимать участие в их реализации", - добавил врио губернатора. Помимо этого, свои предложения может внести любой житель Кузбасса, направив их на сайт стратегии.

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Цивилев, Сергей Евгеньевич
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