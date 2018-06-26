Самовозгорание стало причиной пожара на площадке цеха битумной крошки в Кемерове

КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Самовозгорание битумной крошки стало причиной произошедшего в пятницу пожара на открытой площадке цеха по ее производству в Кемерове, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону во вторник.

"Причина пожара - самовозгорание", - сказала собеседница агентства. По ее словам, пожар на открытой площадке мог возникнуть из-за погодных факторов - солнечных лучей. Как сообщалось, в Кемерове на прошлой неделе стояла жаркая, солнечная погода - температура поднималась до 30 градусов.

ЧП произошло в пятницу в цехе по производству битумной крошки на улице Терешковой, пожар возник на открытой площадке, где находилась крошка. Его площадь составила около 1 тыс. кв. метров. Никто не пострадал, угрозы перехода на стоящие рядом здания не было, социальные или жилые объекты рядом с цехом не располагаются.