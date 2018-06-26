Врио губернатора Кузбасса сменил главу представительства региона в правительстве РФ

КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сменил руководителя представительства администрации региона при правительстве РФ из-за неэффективной работы. Новым главой назначен 60-летний Виктор Кириллов, до 2018 года бывший заместителем торгового представителя РФ в Республике Корея, сообщили в пресс-службе обладминистрации во вторник.

"Виктор Кириллов возглавил представительство администрации Кемеровской области при правительстве РФ", - сказали в пресс-службе, уточнив, что "решение о смене руководства принято Сергеем Цивилевым по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности представительства", которая проводилась с 5 по 15 июня.

Ранее администрация региона сообщала, что, по мнению Цивилева, деятельность представительства "можно оценить как низкоэффективную". До нового назначения им с 2014 года руководила Юлия Чеканова.

По данным пресс-службы, Кириллов с 1977 по 1979 год проходил срочную службу в погранвойсках КГБ СССР, затем более 10 лет работал на различных должностях в структурах Министерства внешней торговли СССР, Министерства внешних экономических связей СССР, с 1992 года по 2012 год - на руководящих должностях в коммерческом секторе, с 2012 по 2018 годы был заместителем торгового представителя РФ в Республике Корея.

Со ссылкой на Цивилева сообщается, что представительство в обновленном руководящем составе должно пересмотреть некоторые принципы работы этого органа и стать "эффективной площадкой для продвижения интересов региона в различных отраслях и сферах".

О перестановках в регионе

Как сообщалось, кадровые изменения в администрации Кузбасса начались после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 60 человек. 1 апреля ушел в отставку Аман Тулеев, возглавлявший регион с 1997 года, в этот же день врио губернатора был назначен Сергей Цивилев.

Через 15 дней он отправил в отставку коллегию обладминистрации и уволил четырех вице-губернаторов, курировавших здравоохранение, сельское хозяйство, ЖКХ и взаимодействие с правоохранительными органами. Все остальные заместители с 16 апреля стали исполняющими обязанности до формирования нового состава коллегии областной администрации.

Позже были назначены и.о. замгубернатора по агропромышленном комплексу, ЖКХ, а также введена новая должность замгубернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления, исполняющим обязанности заместителя по данному направлению стал Алексей Синицын, экс-спикер совета народных депутатов региона. 15 июня Цивилев отстранил от должности и.о. замгубернатора по строительству за неисполнение поручений по строительству новокузнецкой школы № 81.