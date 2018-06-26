Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Врио губернатора Кузбасса подал документы на участие в выборах главы региона

Сибирь
26 июня, 11:41 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 26, июня. /ТАСС

Сергея Цивилева выдвинуло региональное отделение "Единой России"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев подал документы на участие в досрочных выборах главы региона, которые назначены на 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона во вторник.

"Цивилев подал документы на выборы губернатора", - сказал собеседник агентства, уточнив, что субъект выдвижения - региональное отделение партии "Единая Россия".

Как сообщалось, 20 июня региональное отделение "Единой России" выдвинуло Цивилева в качестве кандидата на досрочные выборы, также он возглавил список партии на плановые выборы в облсовет народных депутатов.

По данным сайта облизбиркома, кроме Цивилева документы подали три самовыдвиженца, а также представитель партии "Патриоты России" Юрий Скворцов. Ранее Цивилев заявлял журналистам, что не планирует уходить в предвыборный отпуск, а агитации предпочтет работу на благо жителей Кузбасса.

Последний раз выборы губернатора в Кузбассе проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 года. Он ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который был заместителем губернатора с марта 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Цивилев, Сергей Евгеньевич
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снятый с рейса российский музыкант Андрей Сучилин умер в португальской больнице
2
Как выбрать вкусный хлеб
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
5
Биография Андрея Дементьева
6
Биография командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости