Врио губернатора Кузбасса подал документы на участие в выборах главы региона

КЕМЕРОВО, 26 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев подал документы на участие в досрочных выборах главы региона, которые назначены на 9 сентября. Об этом сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона во вторник.

"Цивилев подал документы на выборы губернатора", - сказал собеседник агентства, уточнив, что субъект выдвижения - региональное отделение партии "Единая Россия".

Как сообщалось, 20 июня региональное отделение "Единой России" выдвинуло Цивилева в качестве кандидата на досрочные выборы, также он возглавил список партии на плановые выборы в облсовет народных депутатов.

По данным сайта облизбиркома, кроме Цивилева документы подали три самовыдвиженца, а также представитель партии "Патриоты России" Юрий Скворцов. Ранее Цивилев заявлял журналистам, что не планирует уходить в предвыборный отпуск, а агитации предпочтет работу на благо жителей Кузбасса.

Последний раз выборы губернатора в Кузбассе проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 года. Он ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который был заместителем губернатора с марта 2018 года.