КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 26 июня. /ТАСС/. КПРФ не станет выдвигать своего кандидата на пост губернатора Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

"Почему же мы не выдвигаем кандидата от КПРФ? Потому что при существующей системе нет шансов на прохождение через все законодательные препоны. Мы с вниманием выслушали положения предвыборной программы А. В. Усса (врио губернатора Александр Усс - прим. ТАСС), его ответы на вопросы участников конференции и пришли к выводу, что наши точки зрения во многом совпадают", - цитирует пресс-служба члена ЦК КПРФ, первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ, депутата регионального заксобрания Петра Медведева.

Документы на выдвижение кандидатом на выборы губернатора в избирком на 26 июня представили депутат законодательного собрания края Иван Серебряков, выдвинутый партией "Патриоты России", врио губернатора региона Александр Усс, представляющий партию "Единая Россия", помощник депутата регионального заксобрания Александр Лымпио ("Справедливая Россия").

Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября.

29 сентября 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку 64-летнего Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона 62-летнего спикера края Александра Усса.