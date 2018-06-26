В Бердске ввели режим ЧС из-за прорыва канализации

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Прорыв канализации произошел в частном секторе Бердска, второго по численности населения города в Новосибирской области где проживает около 100 тыс. человек, в результате чего на одной из улиц провалился грунт, а канализационными стоками затоплены подходы к домам. В городе введен режим ЧС, сообщил ТАСС заместитель директора по строительству и общим вопросам бердского МУП "Комбинат бытовых услуг" Александр Алексеенко.

"Там идет магистральный коллектор, который разрушился, <...> то есть закончился срок службы его. <…> По этой ситуации на сегодняшний день введен режим ЧС", - сказал собеседник агентства, пояснив, что коллектор разрушился из-за коррозии и воздействия агрессивной среды канализации, и теперь коммунальные службы пытаются противостоять подъему уровня воды.

В настоящий момент место провала грунта огорожено, чтобы обеспечить безопасность жителей улиц, прилегающих к месту аварии. На фотографиях с места происшествия заметен глубокий провал в асфальте площадью в несколько квадратных метров. По словам коммунальщиков, ограждение - это вынужденная мера, позволяющая не допустить затопления улиц нечистотами.

Для решения проблемы необходимо построить другой, обводной коллектор. По оценкам специалистов, ориентировочно на ремонт сетей и строительство обводного коллектора потребуется около 30 млн рублей, но все источники финансирования пока не определены.

"Сейчас решается вопрос с финансированием с областного бюджета, с городского бюджета. Завтра будет сессия депутатов города Бердска по этому вопросу, по вопросу нахождения источников финансирования. <…> Соответственно, как только будет определен бюджет и определен подрядчик, начнется строительство обводного коллектора", - пояснил Алексеенко.

Ранее в поселке Колывань Новосибирской области в феврале 2018 года двое братьев шести и одиннадцати лет утонули в заполненной водой яме, которую коммунальные службы раскопали в ноябре 2017 года, но оставили неогороженной. Тогда были задержаны директор "Коммунального хозяйства" и мастер предприятия. Глава Колывани Алексей Дорофеев и руководитель Колыванского района Виктор Аверин ушли в отставку.