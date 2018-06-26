АФК "Система" реализует в Новосибирске проекты в сфере медицины, электроники и IT

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. АФК "Система" и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС. В частности, компания обеспечит информационными системами ледовую арену и другие объекты молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, будет развивать предприятия в сфере микроэлектроники и внедрять европейские стандарты в медицине.

"Соглашение открывает возможности для реализации совместных проектов в отраслях электронной промышленности, медицинской сферы, оказание высококачественных медицинских услуг, реализации большого проекта новосибирского научного центра, внедрение элементов проекта "Умный город" <...> Создание инфраструктуры безопасности и информационного управления объектами молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году", - сказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Как пояснил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, он "предложил руководству области взять клинику и переделать под европейские стандарты". "Заменим оборудование, переучим врачей, свяжем телемедициной с ведущими медучреждениями страны", - уточнил он.

В новосибирском научном центре компания будет развивать предприятия в сфере микроэлектроники в рамках создающегося СП с Ростехом.