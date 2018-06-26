Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АФК "Система" реализует в Новосибирске проекты в сфере медицины, электроники и IT

Сибирь
26 июня, 13:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, июня. /ТАСС

Отмечается, что компания обеспечит информационными системами ледовую арену и другие объекты молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. АФК "Система" и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС. В частности, компания обеспечит информационными системами ледовую арену и другие объекты молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, будет развивать предприятия в сфере микроэлектроники и внедрять европейские стандарты в медицине.

"Соглашение открывает возможности для реализации совместных проектов в отраслях электронной промышленности, медицинской сферы, оказание высококачественных медицинских услуг, реализации большого проекта новосибирского научного центра, внедрение элементов проекта "Умный город" <...> Создание инфраструктуры безопасности и информационного управления объектами молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году", - сказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Как пояснил журналистам председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, он "предложил руководству области взять клинику и переделать под европейские стандарты". "Заменим оборудование, переучим врачей, свяжем телемедициной с ведущими медучреждениями страны", - уточнил он.

В новосибирском научном центре компания будет развивать предприятия в сфере микроэлектроники в рамках создающегося СП с Ростехом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Персоны
Евтушенков, Владимир Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снятый с рейса российский музыкант Андрей Сучилин умер в португальской больнице
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Вдова Андрея Дементьева хотела бы похоронить поэта в Твери
4
Как выбрать вкусный хлеб
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
7
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости