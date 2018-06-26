Капремонт Чуйского тракта Алтайского края завершат к октябрю 2018 года

БАРНАУЛ, 26 июня. /ТАСС/. Капитальный ремонт федеральной трассы "Чуйский тракт" в Алтайском крае завершат к октябрю 2018 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Работы ведутся на участке с 368-го по 374-й километр", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что данный отрезок включен в завершающий этап ремонта, проводимого на четырехполосном участке общей протяженностью в 21 километр. "Первые пять километров ввели в эксплуатацию в 2016 году, еще 10 - в 2017-м, работы на последних шести километрах трассы планируют завершить к октябрю", - рассказали в пресс- службе.

По информации пресс-службы, на введенных в эксплуатацию участков после капитального ремонта не было зафиксировано дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями.

Кроме безопасности, дорожники повысят уровень комфорта на главном туристическом маршруте региона. "Там, где это требуется, выравнивают продольный профиль трассы, укрепляют обочины, в населенных пунктах ставят шумозащитные экраны", - пояснили в пресс-службе.

Чуйский тракт, ранее также именовавшийся как трасса М52, проходит от Новосибирска до границы с Монголией по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Магистраль протяженностью около 970 километров также входит в состав азиатского маршрута Новосибирск - Карачи.