Концессионер строительства мусорных заводов под Новосибирском готов изменить соглашение

НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Группа "ВИС", которая владеет 75% компании-концессионера строительства двух мусороперерабатывающих комплексов под Новосибирском, считает приемлемыми предложенные рабочей группой по обсуждению вопросов переработки мусора изменения в проект. Сейчас чиновники и представители компании работают над урегулированием возникших в связи с приостановкой действия концессии юридических вопросов, сообщили ТАСС в пресс-службе Группы "ВИС".

Уже подписанное летом 2016 года концессионное соглашение подверглось критике со стороны разных групп граждан и депутатов Законодательного собрания региона, в результате его действие было приостановлено, а сам проект подешевел с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и сократился по времени с 40 до 25 лет. Накануне в правительстве Новосибирской области прошло заседание рабочей группы, по результатам которого врио губернатора региона Андрей Травников поручил чиновникам одновременно прорабатывать оба пути выхода из сложившейся ситуации: внесение изменений в концессию или ее расторжение с риском выплаты штрафа и возобновлением конкурса.

"Нам известно о предложениях, выработанных рабочей группой по концессии. Они касаются не только изменения стоимости, но и сроков концессии. Считаем их приемлемыми, но никакие изменения в концессионное соглашение пока не вносились. <…> Внесение изменений в концессионное соглашение, на наш взгляд, - самый приемлемый вариант выхода из создавшегося положения, который позволяет избежать необоснованных трат из бюджета Новосибирской области и реализовать необходимый региону проект", - сообщили ТАСС в компании.

В пресс-службе добавили, что компания уже понесла затраты по соглашению. Сумма, направленная на проектно- изыскательские работы, не называется.

"Мусорная" концессия в Новосибирске

Власти Новосибирской области в июле 2016 года заключили с компанией "Экология-Новосибирск" концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы концессионера.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство полигона ТБО, усомнились в экологической безопасности проекта.

В апреле 2018 года власти Новосибирской области и общественники договорились о параметрах нового концессионного соглашения по строительству мусоросортировочных комплексов, стоимость которых снизилась более чем на 2 млрд рублей и составила 4,3 млрд.