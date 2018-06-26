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Горячее водоснабжение новосибирского поселка Краснообск восстановили спустя три недели

Сибирь
26 июня, 13:37 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, июня. /ТАСС

Поселок, в котором проживает более 23 тыс. жителей, оставался без горячей воды из-за многомиллионных долгов перед поставщиком газа

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НОВОСИБИРСК, 26 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром межрегионгаз Новосибирск" возобновила поставки газа для предприятия "Энергетик", после чего горячая вода появится в домах жителей поселка Краснообск Новосибирской области во вторник вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Поселок Краснообск, в котором проживает более 23 тыс. жителей, с 6 июня оставался без горячей воды из-за многомиллионных долгов перед поставщиком газа. По данным компании "Газпром межрегионгаз Новосибирск", на 1 июня просроченная задолженность предприятия "Энергетик" за газ составляла 173,5 млн рублей.

"На сегодня ФГУП "Энергетик" включен и потребляет газ в объемах, необходимых для бесперебойного снабжения его добросовестных абонентов", - сказали в пресс-службе компании.

Переговоры по рассрочке платежей и возврате поставок газа между двумя предприятиями продолжались несколько дней. Как рассказали ТАСС в администрации "Энергетика", в их результате горячая вода появится в домах Краснообска во вторник. "Сейчас котельная запустилась, нагрев системы - порядка 8 часов, нагрев ЦТП (центрального теплового пункта - прим. ТАСС) - еще часа полтора-два, теплая вода уже пойдет сегодня вечером", - уточнили на предприятии.

В сообществах поселка в социальных сетях сообщалось, что в понедельник жители вышли к зданию администрации Краснообска протестовать, с собой они взяли тазики.

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