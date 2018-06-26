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Директор школы на Таймыре объявил голодовку из-за невозможности вылететь с полуострова

Сибирь
26 июня, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В администрации Таймыра сообщили, что с начала лета введены дополнительные рейсы

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Директор школы в поселке Волочанка (Таймыр, Красноярский край) Денис Теребихин объявил голодовку из-за того, что не может вылететь с поселка в отпуск в Красноярск. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"С 27 июня у меня отпуск, и вот уже месяц я решаю, как мне выбраться на материк. Есть какой-то тайный и неподвластный мне регламент, что нужно записаться за неделю в администрации, а потом, если не улетишь через неделю, снова записываться. Люди стоят ночами, чтобы получить номерок, в надежде, что попадут на рейс. <...> Я иду на крайнюю меру, так как решением данных вопросов занимаются люди, не знакомые с понятиями права человека и вежливость", - написал Теребихин.

Как рассказал директор школы ТАСС, проблемы с вылетом испытывает не только он, но и другие жители поселка.

"То, что рассказывает господин Теребихин, - лукавство. У нас из поселков есть регулярный рейс, но весной - в начале лета мы вводим дополнительные рейсы из поселков в Дудинку. Таких дополнительных рейсов бывает два - три в неделю для того, чтобы все желающие могли вылететь. Что касается записи, то это люди сами предложили ввести предварительную запись", - рассказал ТАСС заместитель главы Таймыра Олег Мозгунов.

Волочанка - отдаленный поселок в Таймырском районе, в нем проживают около 500 человек. Сообщение с Волочанкой круглогодично поддерживается вертолетами, с декабря по апрель по зимнику, а в теплое время года - по реке Хете.

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