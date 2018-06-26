Суд оставил в силе арест депутата омского заксобрания, который обвиняется в мошенничестве

ОМСК, 26 июня. /ТАСС/. Омский областной суд оставил без изменений арест депутату Законодательного собрания Омской области, председателю совета директоров холдинговой компании "Акция" Сергею Калинину, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил во вторник ТАСС старший помощник прокурора области Дмитрий Павленко.

Калинин был задержан 13 июня. По версии следствия, он является руководителем одной из аффилированных компаний, которые участвовали в мошеннической схеме по включению необоснованных затрат в тариф компании "Омскгазсеть" на транспортировку газа. За счет этого у потребителей газа были похищены денежные средства в особо крупном размере. По данным областной прокуратуры, общая сумма ущерба достигает 1,4 млрд рублей.

"Сегодня в областном суде была апелляция. Избранная мера пресечения оставлена без изменений", - сказал Павленко.

Депутат был арестован по ходатайству следствия до 15 июля. Следствие полагало, что он может сбежать за границу - у него есть недвижимость в Германии и Турции, в Японии живет и учится сын. Ранее также был задержан и помещен под домашний арест директор "Омскгазсети" Александр Орлов.