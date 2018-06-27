Более 60% пенсионеров Новосибирской области находят работу через центры занятости

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Более 60% пенсионеров и людей предпенсионного возраста, которые обращаются в центры занятости Новосибирской области, в итоге находят себе работу как по прежней специальности, так и по новым для себя профессиям. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске рассказала начальник регионального управления занятости населения министерства труда и социального развития Надежда Цветкова.

"В 2017 году в государственные учреждения занятости населения области обратилось 10 тыс. 329 граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Мы смогли трудоустроить порядка 60%, в этом году картина почти аналогичная. <…> Для уволенных граждан действует программа по организации профессионального обучения за счет средств бюджета: выбирается профессия, по которой он хочет пройти переподготовку, заключается договор с образовательной организацией, направление выдается, человек обучается, в период обучения выплачивается стипендия в размере пособия по безработице", - сказала Цветкова.

В программе по переобучению могут принять участие, в частности, пенсионеры, они проходят курсы бухгалтеров, логистов или работников маникюрных салонов. Эта программа в ближайшем будущем будет расширена, чтобы охватить всех желающих сменить сферу деятельности в связи с ожидаемым повышением пенсионного возраста. Как уточнила эксперт кадрового рынка, руководитель сибирского подразделения компании интернет-рекрутмента HeadHunter Екатерина Дегтярева, пенсионная реформа со временем положительно скажется на рынке труда. Прежде всего потому, что увеличение числа опытных специалистов станет дополнительной возможностью для развития бизнеса.

"Отдельные работодатели, например, в сфере ритейла, выделяют отдельные целевые аудитории для своих вакансий, людей так называемого старшего возраста, и делают для них специальные программы. В условиях дефицита кадров в ритейле или в колл-центрах они очень хорошо понимают, что это дополнительная возможность для бизнеса. Я думаю, чем больше мы будем сталкиваться с ситуацией дефицита кадров и молодых специалистов, тем больше наших работодателей будут вынуждены расширить целевую аудиторию для вакансий", - отметила Дегтярева.

Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предложил поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Сегодня возраст выхода на пенсию для женщин и мужчин составляет 55 и 60 лет соответственно. Медведев поручил также устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста.