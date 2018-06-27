В Иркутске погиб школьник, зацепившись за провода в заброшенном здании

ИРКУТСК, 27 июня. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области проводят проверку по факту гибели школьника от удара током в заброшенном здании. Это произошло в иркутском предместье Рабочее, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 25 июня. Мяч во время игры залетел на крышу заброшенного здания. "Ребенок побежал за ним, но зацепился за оголенный провод и погиб на месте. По данному факту проводится доследственная проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным иркутских СМИ, местные жители неоднократно требовали от властей ограничить доступ в полуразрушенный дом улице Каштановская. Однако муниципальные власти настаивали на том, что не имеют таких полномочий, поскольку у строения есть собственник.