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Меняйло: три региона Сибири не завершили программу расселения аварийного жилья

Сибирь
27 июня, 10:45 дата обновления: 27 июня, 11:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, июня. /ТАСС

По словам полпреда в СФО, всего остаются не расселенными порядка 3,5 тыс. человек

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НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Забайкальский край, Иркутская область и Республика Тыва не завершили программу расселения ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, сообщил в среду на совещании полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло. Новых квартир ожидают около 3,5 тыс. человек.

"В Забайкальском крае и Иркутской области программа не завершена, в Туве по объективным причинам мы с согласия федерального центра ее действие продлили. Всего остаются не расселенными порядка 3,5 тыс. людей", - сказал Меняйло.

Работы по оставшимся объектам должны быть завершены к 30 декабря 2018 года.

В Иркутской области проблемы с расселением есть в Усть-Куте, Бодайбо, поселке Магистральный и Братске - прокуратура возбудила дела по факту бездействия администраций, сообщил губернатор региона Сергей Левченко. Также, по его словам, на завершение девяти домов в Братске мэрия попросила 150 млн рублей, ранее сообщалось, что сумма контрактов выросла на 90 млн рублей.

"Мы с мэром Братска встречались на прошлой неделе, возникла новая цифра - 150 млн рублей на достройку только первого этапа и 440 млн рублей - на окончательное завершение. Это не первый случай, поэтому я принял решение направить туда финансовый контроль, который проверит, как использовались те средства, которые выделялись в прошлый раз", - сказал Левченко.

На начало июня в регионах Сибирского федерального округа ликвидировано более 2,1 млн кв. м аварийного жилья (96% от общего плана), расселено около 135 тыс. человек. По словам Меняйло, еще такой же объем предстоит расселить.

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