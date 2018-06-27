Источник: предполагаемый виновник ДТП с двумя автобусами в Красноярском крае был пьян

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Водитель Mitsubishi Colt, допустивший столкновение с автобусом в Минусинске Красноярского края, был пьян, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Водитель легкового автомобиля, допустивший столкновение с автобусом, был пьян. По предварительной информации он и был виновником аварии. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП", - сказал собеседник агентства.

ДТП с участием двух автобусов произошло в среду, 27 июня. По информации источника в экстренных службах региона, легковой автомобиль допустил столкновение с рейсовым автобусом, после чего тот столкнулся с другим автобусом, один из них перевернулся. В результате ДТП 10 человек пострадало, в том числе трое детей.