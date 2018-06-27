Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: предполагаемый виновник ДТП с двумя автобусами в Красноярском крае был пьян

Сибирь
27 июня, 10:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, июня. /ТАСС

Мужчина управлял автомобилем Mitsubishi Colt

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Водитель Mitsubishi Colt, допустивший столкновение с автобусом в Минусинске Красноярского края, был пьян, сообщил в среду ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Водитель легкового автомобиля, допустивший столкновение с автобусом, был пьян. По предварительной информации он и был виновником аварии. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП", - сказал собеседник агентства.

ДТП с участием двух автобусов произошло в среду, 27 июня. По информации источника в экстренных службах региона, легковой автомобиль допустил столкновение с рейсовым автобусом, после чего тот столкнулся с другим автобусом, один из них перевернулся. В результате ДТП 10 человек пострадало, в том числе трое детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
2
Марадона объяснил причины плохого самочувствия на матче Нигерия - Аргентина
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости