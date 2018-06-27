В Новосибирской области рост инвестиций с начала года составил 10%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 10% составил рост инвестиций в уставный капитал компаний в Новосибирской области с начала года. По итогам 2017 года объем привлеченных в регион средств инвесторов составил 185 млрд рублей, сообщил на встрече в генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой врио губернатора региона Андрей Травников.

"У АСИ очень много направлений деятельности, проектов, новых инициатив. Во многих из них мы участвуем - в первую очередь это, конечно, дорожные карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Нам очень приятно, что есть определенный результат и в части повышения инвестиций. С начала этого года темп прироста инвестиций в уставной капитал в Новосибирской области - больше 10%", - сказал он.

Травников отметил, что по итогам прошлого года объем инвестиций составил 185 млрд рублей. По его словам "для такого региона как Новосибирская область - большого и перспективного - это очень немного".

"По итогам 2017 года у нас в рейтинге (ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, составляемый АСИ - прим. ТАСС) 19-е место. Очень приятно, что за последние четыре года наш регион последовательно поднимается (в рейтинге - прим. ТАСС)", - отметил врио губернатора, добавив, что четыре года назад в рейтинге инвестпривлекательности Новосибирская область занимала 57-е место.