Прокуратура через суд пытается обязать власти Кемерова обустроить пляжи

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Прокуратура Кемерова обратилась в суд, чтобы обязать администрацию города обустроить пляжи, сообщили в среду в пресс-службе надзорного ведомства области в среду.

Ранее прокуратура направила представления с соответствующими требованиями, но они не были выполнены.

"Прокурор потребовал обязать администрацию города организовать обустройство в Кемерове мест массового отдыха населения у воды, осуществить мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. <…> Дело находится на рассмотрении Центрального районного суда Кемерова", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, на 25 июня водоемы (в черте города - река Томь и озеро Красное) не обследованы, места отдыха и купания не определены и на учет в МЧС не поставлены, не определен срок купального сезона.

"Спасательные посты <…> в местах с массовым скоплением людей, стихийно использующихся в целях купания, отдыха населения у воды не организованы. То есть оборудованных для массового отдыха людей у воды мест, соответствующих требованиям федерального законодательства, на территории города Кемерово не создано", - отметили в ведомстве, пояснив, что, согласно федеральному законодательству, обязанности по обустройству пляжей возложены на администрацию города.

В региональной прокуратуре ТАСС пояснили, что такая ситуация сложилась в областном центре с 2015 года, несмотря на представления ведомства, реальных мер так и не было принято.