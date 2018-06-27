Избирком Хакасии завершил прием документов от кандидатов в главы республики

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хакасии завершила прием документов на выдвижение в кандидаты главы республики. Всего документы подали девять человек, говорится в материалах регионального избиркома.

В последний день приема документов, 26 июня, документы подали: пенсионерка Ирина Бутанаева (Партия малого бизнеса России), продюсер рекламного агентства Михаил Валов (ЛДПР) и московский адвокат Иван Миронов (Российский общенародный союз).

Ранее избирком уведомили о намерении участвовать в выборах председатель хакасского отделения Партии роста Александр Мяхар, лидер местного отделения "Справедливой России" Андрей Филягин, председатель правления Союза жилищных накопительных кооперативов Сергей Ербягин (выдвинут экологической партией "Зеленые"), первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, глава республики Виктор Зимин, выдвинутый партией "Единая Россия", и депутат Верховного совета Хакасии Олег Иванов (Партия пенсионеров).

Выборы главы Хакасии пройдут в единый день голосования 9 сентября.