СК начал проверку информации о карантине из-за кишечной инфекции в детсаду Омска

ОМСК, 27 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку сообщений СМИ о том, что в детском саду в Омске были закрыты две группы из-за вспышки кишечной инфекции, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Сегодня в соцсетях и средствах массовой информации размещена новость о том, что в детском саду № 150 в Омске закрыли две группы из-за заболевания детей кишечной инфекцией, диагноз якобы подтвердился у двух малышей. Следственными органами Следственного комитета России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Следователи опрашивают работников детсада, добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, под Омском из-за кишечной инфекции был закрыт оздоровительный лагерь "Солнечная поляна": три ребенка заболели, 7 оказались носителями норовируса. Возбуждено 4 административных дела.