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Улетевшие в Новосибирск и Тюмень из-за тумана самолеты вернулись в Омск

Сибирь
27 июня, 13:23 UTC+3 ОМСК ОМСК 27, июня. /ТАСС

Утром 27 июня из Омска не вылетели вовремя пять рейсов и не смогли сесть три

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ОМСК, 27 июня. /ТАСС/. Самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Симферополя, которые не смогли утром сесть в Омске из-за тумана и были направлены в Новосибирск и Тюмень, вернулись в аэропорт назначения, сообщили ТАСС в справочной службе.

"Самолеты вернулись", - сказали в справочной.

Ранее сообщалось, что из-за тумана утром 27 июня из Омска не вылетели вовремя пять рейсов и не смогли сесть три.

"Вылет [самолета] в Симферополь будет в 21:30 - с отдыхом экипажа дали задержку, в Санкт-Петербург - до 21:10", - уточнили в справочной.

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