ФСИН не подтвердила данные о применении пыток в СИЗО Кузбасса к блогеру Калиниченко

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кемеровской области провело проверку информации СМИ о якобы применение пыток к находящемуся в СИЗО и объявившему голодовку блогеру Станиславу Калиниченко. Распространенные данные не подтвердились, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Калиниченко, обвиняемый в применение насилия в отношении представителя власти, объявил голодовку, а также, что в его отношении применяются пытки, в том числе электрошокером.

"Проведена проверка. Установлено, что 25 июня обвиняемый Калиниченко привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка учреждения. Данное нарушение было зафиксировано на видеокамеру, в тот же день Калиниченко отказался от приема пищи, факт отказа от приема пищи (в устной форме) зарегистрирован", - уточнили в управлении.

По данным ведомства, какие-либо спецсредства, в том числе электрошокер, к Калиниченко не применялись, что "подтверждается записью на видеокамеру и заключением медицинских работников после проведенного осмотра".

Управление уведомило прокуратуру о произошедшем. Блогер находится под постоянным контролем работников медчасти учреждения. "Его состояние здоровья удовлетворительное", - добавили в пресс-службе.