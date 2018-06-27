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ФСИН не подтвердила данные о применении пыток в СИЗО Кузбасса к блогеру Калиниченко

Сибирь
27 июня, 13:34 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, июня. /ТАСС

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Калиниченко, обвиняемый в применение насилия в отношении представителя власти, объявил голодовку, а также о пытках в отношении него

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КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кемеровской области провело проверку информации СМИ о якобы применение пыток к находящемуся в СИЗО и объявившему голодовку блогеру Станиславу Калиниченко. Распространенные данные не подтвердились, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Калиниченко, обвиняемый в применение насилия в отношении представителя власти, объявил голодовку, а также, что в его отношении применяются пытки, в том числе электрошокером.

"Проведена проверка. Установлено, что 25 июня обвиняемый Калиниченко привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка учреждения. Данное нарушение было зафиксировано на видеокамеру, в тот же день Калиниченко отказался от приема пищи, факт отказа от приема пищи (в устной форме) зарегистрирован", - уточнили в управлении.

По данным ведомства, какие-либо спецсредства, в том числе электрошокер, к Калиниченко не применялись, что "подтверждается записью на видеокамеру и заключением медицинских работников после проведенного осмотра".

Управление уведомило прокуратуру о произошедшем. Блогер находится под постоянным контролем работников медчасти учреждения. "Его состояние здоровья удовлетворительное", - добавили в пресс-службе.

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