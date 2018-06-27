"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на выборы губернатора Кузбасса

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Кемеровское региональное отделение "Справедливой России" выдвинуло 49-летнюю Татьяну Протас кандидатом на досрочных выборах губернатора, назначенных на 9 сентября 2018 года, передает корреспондент ТАСС с региональной партийной конференции в среду.

На тайное голосование делегатов была представлена одна кандидатура - председатель Совета регионального отделения партии, депутат городского Совета народных депутатов Новокузнецка Татьяна Протас. "По итогам тайного голосования <…> была выбрана Протас Татьяна Владимировна", - сказала представитель счётной комиссии.

По данным сайта областного избиркома, в настоящее время документы на участие выборах подали три самовыдвиженца, а также кандидат от "Единой России", врио губернатора Сергей Цивилев и представитель партии "Патриоты России" Юрий Скворцов. Также на прошлой неделе региональное отделение ЛДПР на конференции выдвинуло кандидатом от партии своего депутата из парламента региона Игоря Украинцева.

Последний раз выборы губернатора в Кузбассе проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 года. Он ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который был заместителем губернатора с марта 2018 года.