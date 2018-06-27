Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на выборы губернатора Кузбасса

Сибирь
27 июня, 13:52 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 27, июня. /ТАСС

Татьяна Протас является председателем Совета регионального отделения партии и депутатом городского Совета народных депутатов Новокузнецка

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Кемеровское региональное отделение "Справедливой России" выдвинуло 49-летнюю Татьяну Протас кандидатом на досрочных выборах губернатора, назначенных на 9 сентября 2018 года, передает корреспондент ТАСС с региональной партийной конференции в среду.

На тайное голосование делегатов была представлена одна кандидатура - председатель Совета регионального отделения партии, депутат городского Совета народных депутатов Новокузнецка Татьяна Протас. "По итогам тайного голосования <…> была выбрана Протас Татьяна Владимировна", - сказала представитель счётной комиссии.

По данным сайта областного избиркома, в настоящее время документы на участие выборах подали три самовыдвиженца, а также кандидат от "Единой России", врио губернатора Сергей Цивилев и представитель партии "Патриоты России" Юрий Скворцов. Также на прошлой неделе региональное отделение ЛДПР на конференции выдвинуло кандидатом от партии своего депутата из парламента региона Игоря Украинцева.

Последний раз выборы губернатора в Кузбассе проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 года. Он ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который был заместителем губернатора с марта 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости