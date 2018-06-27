Учителей Кемерова научат работать с современными детьми, учитывая особенности восприятия

КЕМЕРОВО, 27 июня. /ТАСС/. Около 60 учителей начальных классов из школ Кемерова прослушали лекции корпорации "Российский учебник", посвященные преподаванию русского языка современным детям с учетом особенностей их восприятия, сообщили в среду ТАСС в муниципальном бюджетом образовательном учреждении дополнительного процесса профессионального образования "Научный методический центр" в среду.

"Лекции, которые читают представители "Росучебника", слушают около 60 человек - это педагоги начальных классов школ областного центра, города Кемерова", - сообщили в центре. Как уточнила ТАСС кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник Центра начального общего образования ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО", автор учебников по русскому языку Марина Кузнецова, которая проводит лекции, учителям, в частности представлен курс по современным подходам к изучению русского языка в начальной школе.

"Каждому педагогу очень важно анализировать свой предыдущий опыт, соотносить его с теми целями, которое современное образование ставит, и учитывать особенности современных детей - вот, собственно, об этом наш разговор. Современный ребенок знает порой то, что не знает даже педагог, и при этом он [ученик] не знает того, что знал приходящий в школу ребенок 10 лет назад", - отметил она.

Кузнецова пояснила, что сегодняшние ученики начальных классов хорошо разбираются в современных гаджетах и порой могут быстрее учителя найти информацию в интернете, но в то же время, их восприятие информации принято называть "мозаичным" - дети воспринимают ее фрагментами. "Если бы он [ребенок] перерабатывал каждый вид информации так же детально, как это делали дети лет 20-30 назад, он просто не смог бы ориентироваться в этом потоке", - пояснила Кузнецова. По ее словам, в современных условиях педагог должен использовать различные способы подачи материала - это не только учебник, но и, например, интерактивные доски - часть детей среагируют именно на такую визуальную информацию.

Она также добавила, что одна из особенностей школьников, вероятно, связанная с воспитанием, заключается в том, что они убеждены, что сейчас все можно найти в интернете, поэтому, по их мнению, не нужно ничего учить и запоминать. "На самом деле это и так и не так: существует базовый набор знаний умений и навыков, которым лучше всего обладать. То есть можно посмотреть слова в словаре, конечно, но если у тебя текст из 300 слов, то сколько времени потратишь на то, чтобы все их проверить по словарю?", - отметила Кузнецова.

По ее словам, важное умение педагога - сохранить свой авторитет и в то же время открыть другие источники информации, обращение к которым вызовет уважение у детей. Одна из задач лекции - показать их многообразие.

О Росучебнике

Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году, в ее состав вошли издательства "Дрофа", "Астрель" "Вентана- Граф", а также цифровая образовательная платформа Lecta.