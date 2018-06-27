Власти Алтайского края выделят пострадавшим от паводка муниципалитетам 14,4 млн рублей

БАРНАУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение выделить финансовую помощь девяти муниципальным образованиям, пострадавшим от паводка в 2018 году, на восстановление инфраструктуры направят более 14 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"14,4 миллиона рублей предоставлено девяти муниципальным образованиям, которые пострадали от паводка весной этого года. Это Алтайский, Краснощековский, Петропавловский, Солонешенский, Тальменский, Чарышский районы, городские округа Алейск и Рубцовск. Средства направляются на восстановление инфраструктуры, в том числе, дорог, противопаводковые мероприятия", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, сумма ущерба составила порядка 450 млн рублей. Регион получил поддержку в объем более 390 млн для компенсации ущерба более чем на 18 тыс. человек. В администрации края отметили, что позднее появились и другие потерпевшие, списки и суммы компенсаций по ним будут уточняться.

Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля. Вторая волна паводка, которой опасались в регионе, оказалась более слабой, в поселке Затон в пригороде Барнаула были подтоплены 22 приусадебных участка.