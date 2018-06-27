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АСИ и власти Новосибирской области объединят усилия для подготовки кадров

Сибирь
27 июня, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева отметила, что регион является центром фундаментальной науки и имеет огромный промышленный и образовательный потенциал

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) и власти Новосибирской области объединят усилия для подготовки кадров в регионе на всех уровнях - от школ до высших учебных заведений. Об этом по итогам встречи с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым сообщила журналистам генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"Мы обсудили с Андреем Александровичем сейчас взаимодействие с регионом по ряду ключевых, мне кажется, треков - это и инвестиционный климат, привлечение инвестиций в регион, подготовка кадров в регионе, причем на всех уровнях - это и дополнительное образование, школы, среднее профессиональное образование, вузы. <…> Новосибирская область является центром фундаментальной науки, имеет огромный промышленный и образовательный потенциал, и мы обсудили ряд проектов для школ, и ряд проектов по развитию дополнительного образования, будет открыт "Кванториум". Думаю, что будут предложены интересные проекты в рамках технопарков, действующих лабораторий", - сказала она, не уточнив сроки открытия детского технопарка.

Чупшева отметила, что в общую базу АСИ уже включено 14 практик по подготовке кадров для обеспечения промышленного роста. В общей сложности, как пояснили ТАСС в пресс-службе АСИ, общая база практик кадрового стандарта агентства насчитывает свыше 200 региональных инициатив. "Наша задача сегодня - тиражировать и внедрять этот (кадровый) стандарт во всех субъектах РФ. Здесь мы тоже договорились, что регион выступит наставником для других субъектов РФ, и, безусловно, у себя продолжит эту работу, расширив круг организаций и предприятий, которые выступят работодателями для кадров, подготовленных в субъекте", - пояснила гендиректор АСИ журналистам.

Травников в свою очередь отметил, что проекты агентства по подготовке кадров для промышленного прорыва и промышленного производства интересны Новосибирской области "потому что кроме наших наработок, кроме традиционных подходов можно дополнить эту деятельность опытом других регионов". "Мы договорились, что в рамках "Технопрома" (международный форум и выставка технологического развития - прим. ТАСС), который пройдет в конце августа, мы совместно с АСИ попытаемся провести общее мероприятие с участием других регионов, с участием крупных промышленных компаний и корпораций, где как раз обсудим эту тему, обменяемся опытом, узнаем, что дополнительно требуется основному заказчику и потребителю промышленности с точки зрения подготовки кадров", - сказал врио губернатора Новосибирской области.

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