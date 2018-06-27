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Травников: НКО Новосибирской области должны оказывать не менее 20% социальных услуг

Сибирь
27 июня, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По словам главы региона, вовлечение НКО в сферу оказания услуг будет стимулировать развитие конкуренции и положительно скажется на их качестве

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Доля социальных и медицинских услуг населению, которые оказывают социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), в Новосибирской области при содействии Агентства стратегических инициатив (АСИ) должна составлять 20%. Об этом по итогам встречи с генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой сообщил журналистам врио губернатора региона Андрей Травников.

"Надо привлекать НКО к оказанию социальных услуг, к оказанию медицинских услуг, к реализации культурных, патриотических проектов. Мы даже поставили себе ориентир, чтобы эти организации выполняли 20% всего объема услуг. Безусловно, это направление для нас так же важно, и мы готовы вместе с АСИ объединить усилия и дать новый толчок для развития наших некоммерческих организаций", - сказал он, не уточнив сроки, необходимые для решения этой задачи.

По словам Травникова, вовлечение НКО в сферу оказания услуг будет стимулировать развитие конкуренции и, следовательно, положительно скажется на их качестве.

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Чупшева, Светлана Витальевна Травников, Андрей Александрович
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