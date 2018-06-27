Глава СО РАН предложил создать в Сибири 10 научно-образовательных центров мирового уровня

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) подготовило предложение по созданию в сибирских городах десяти из 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, образовать которые к 2024 году поручил президент РФ Владимир Путин. Об этом в среду на заседании Российской академии наук сообщил председатель СО РАН Валентин Пармон.

Научно-образовательные центры должны стать центрами интеграции академической, вузовской науки и промышленности. Согласно подписанному 7 мая президентом указу "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", к 2024 году в России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, обеспечено присутствие России в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, обновление не менее 50% приборной базы ведущих организаций.

"В указе президента сказано: не менее 15. Идет проработка по Сибири - не менее 10 (НОЦ) мы будем предлагать, три в Новосибирске: НОЦ имени Лаврентьева как традиционный НОЦ. Это Новосибирский госуниверситет, Сибирское отделение РАН и еще ряд университетов. Будет создаваться медицинский НОЦ с клинической базой и НОЦ агро- биотехнологии", - сказал Пармон.

По его словам, в Томске будет предложено создать НОЦ по гуманитарным наукам, в Красноярске - НОЦ по ракетным и космическим технологиям, в Иркутске - международный НОЦ "Байкал", в Якутске - НОЦ по космофизике, в Тюмени - НОЦ "Ресурсы холодного мира", а на Алтае - НОЦ по прикладным биотехнологиям.

"Это сейчас предварительное обсуждение, потому что идет согласование исходно собранных документов", - пояснил академик.