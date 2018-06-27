Энергоснабжение после урагана восстановили в шести селах Алтайского края

БАРНАУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты восстановили энергоснабжение во всех шести селах Целинного района в Алтайском крае после урагана, сообщили в среду в пресс-службе филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в состав ПАО "Россети") - "Алтайэнерго".

"Энергоснабжение после урагана восстановлено во всех шести селах, пострадавших от стихии в ночь на 26 июня. Специалисты устранили около 300 повреждений на линиях в Целинном районе. Работа шла в сложнейших условиях: чтобы подвезти опоры к месту технологического нарушения, нужно было расчистить дороги, заваленные деревьями и мусором", - сообщили в организации.

До полного восстановления электроснабжения в селах Верх- Марушка, Бочкари, Воеводское и Еланда, Дружба и Марушка работали 15 бригад. Местный детский лагерь отдыха был ночью во время урагана подключен от резервного источника энергоснабжения, и позднее переключен на работу в штатный режим.

Ранее сообщалось, что 26 июня из-за грозы без электроснабжения остались шесть сел. Также произошло частичное повреждение кровли здания школы. Сильный грозовой фронт прошел в крае вечером 23 июня, оставив без энергоснабжения 85 тыс. человек в Барнауле, были повалены деревья, снесены крыши домов. От порыва ветра упал строительный кран, из-за чего погиб машинист, прогулочную баржу со 120 пассажирами оторвало от катера, пострадали 15 человек.

Последствия урагана до сих пор устраняют в поселке Затон в пригороде Барнаула: там убрали более 160 поваленных деревьев, восстановили более 10 км электросетей, установили 30 опор ЛЭП. Ураган в Затоне повредил кровли на 30 многоквартирных домах и на 51 частном доме.

В Алтайском крае 27 июня вновь ожидаются грозы, местами ливни, град, усиление ветра до 24 метров в секунду. Штормовое предупреждение передано и на 28 июня: сохраняются местами сильные ливневые дожди, грозы, град, местами шквалы до 25 метров в секунду. По данным ГУ МЧС по региону, до 29 июня в крае сохранится аномальная жара плюс 30 и выше градусов и высокая пожароопасность.