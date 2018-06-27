Новосибирская область выделила 270 млн руб. на проектные работы к молодежному ЧМ по хоккею

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области выделили на подготовку проектно-сметной документации основных объектов и благоустройства прилегающей территории к молодежному чемпионату мира по хоккею, который административный центр региона примет в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора региона Андрей Травников.

Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей: половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

"На сегодняшний день мы можем говорить о тех средствах, которые мы уже выделили - это 150 млн рублей на выполнение проектных работ в отношении самого дворца спорта, и выделены средства в районе 120 млн рублей городу, для выполнения проектных работ по другим объектам", - сказал Травников.

Травников пояснил, что ледовая арена - основной объект для проведения чемпионата - будет расположен на берегу Оби. Как сообщалось ранее, новый стадион будет рассчитан на 10 тыс. зрителей и должен быть готов к середине 2022 года. Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты.

"Кроме ледового дворца, большой объем работы нужно выполнить по благоустройству прилегающей территории, по созданию транспортной инфраструктуры, по строительству станций метро, по строительству набережной реки Обь. В ближайшие дни состоится сессия Законодательного собрания, мы через поправки в областной бюджет выделяем средства бюджету города Новосибирска для того, чтобы как раз заказать разработку проектно-сметной документации на строительство этих объектов. Также в ближайшее время мы проведем первое общее совещание, где будем обсуждать создание оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата, будем обсуждать и другие вопросы: прием гостей, размещение, вопросы безопасности, транспортного обслуживания", - пояснил врио губернатора региона.