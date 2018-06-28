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Под Красноярском открылся терминал аэропорта Черемшанка

Сибирь
28 июня, 5:48 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 28, июня. /ТАСС

Аэропорт Черемшанка используется для выполнения полетов по местным маршрутам и обслуживания транзитных воздушных судов

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КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Новый терминал аэропорта Черемшанка в Емельяновском районе Красноярского края стоимостью 100 млн рублей открылся в четверг. Передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Вложив 100 млн рублей мы получили новый терминал, отвечающий современным требованиям безопасности и комфорта", - заявил министр транспорта региона Константин Димитров.

Новый терминал открылся вместо сгоревшего в декабре 2011 года. Тогда в результате возгорания здание аэровокзала было уничтожено.

В 2017 году было принято решение о строительстве нового терминала. Его пропускная способность - 300 человек в час, площадь около 1,4 тыс. кв. метров.

Аэропорт Черемшанка используется для выполнения полетов по местным маршрутам и обслуживания транзитных воздушных судов. Он находится в непосредственной близости от международного аэропорта Емельяново - главного аэропорта Красноярска.

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