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Лесной пожар подобрался на опасное расстояние к поселку в Иркутской области

Сибирь
28 июня, 7:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В нем проживают около 500 человек

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ТАСС, 28 июня. Лесной пожар подобрался на опасное расстояние к поселку Мамырь в Иркутской области, пожарные всю ночь сдерживали распространение огня, сообщает  пресс-служба регионального главка МЧС.

"Охрана жилых домов от огня продолжалась всю ночь, даже когда пожар отдалился. В любую минуту ветер мог изменить направление, и ситуация ухудшилась бы. Но этого не произошло: бульдозеры, опахивая пожар по кромке, остановили его. Мамырь отстояли", - говорится в сообщении.

Сейчас дежурство пожарных вокруг поселка продолжается. Задымление еще держится, и оценить ситуацию с лесными пожарами в этом районе в скором времени позволит авиамониторинг.

Поселок Мамырь - населенный пункт, который находится в Братском районе Иркутской области Расположен в 115 км от районного центра - города Братска. В нем проживают около 500 человек, имеются школа, клуб, библиотека, врачебная амбулатория.

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