Заксобрание Новосибирской области утвердило поправки в бюджет 2018 года на 2,4 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Поправки в бюджет Новосибирской области на 2018 год утверждены в четверг на последней перед летними каникулами сессии законодательного собрания региона. Как пояснил журналистам председатель комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, общая сумма поправок составляет 2 млрд 400 млн рублей.

"Цена поправок - 2 млрд 400 млн рублей, изменения коснутся, по сути, всех сфер жизни области - социальной, культурной, образовательной. Основная сумма изменений - почти полмиллиарда рублей - это исполнение указов президента, направленных на повышение заработной платы бюджетникам", - сказал он.

Доходы областного бюджета Новосибирской области предлагается увеличить на 1 млрд 322 млн рублей, в том числе на 764,9 млн рублей - за счет налоговых и неналоговых поступлений. Расходная часть также увеличилась, при этом, как уточнил председатель профильного комитета заксобрания, 300 млн рублей будет выделено Новосибирску на решение текущих задач.

"Вчера мы на заседании рабочей комиссии по межбюджетным отношениям очень серьезно рассматривали ситуацию в городе в связи с ремонтами, подготовкой к отопительному сезону, ремонтом образовательных учреждений. 300 млн рублей будет определяться в качестве дополнительного бюджетного финансирования мэрии, и договорились, что в сентябре обязательно вернемся еще к текущей ситуации", - отметил Морозов.

Таким образом, доходы областного бюджета Новосибирской области предусмотрены на 2018 год в размере 136 млрд 762 млн рублей, общий рост к 2017 году ожидается на уровне 109,7%. Расходы составят 140 млрд 807 млн рублей.