Алтайский край может выпустить гособлигации для покрытия дефицита бюджета в 2018 году

БАРНАУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Одним из вариантов покрытия дефицита бюджета Алтайского края в 2018 году может стать выпуск во второй половине года облигаций государственного займа. Дефицит бюджета на данный момент оценивается в 5 млрд рублей, сообщил журналистам врио губернатора региона Виктор Томенко.

"В бюджете против 110 млрд рублей доходов запланировано 115 млрд расходов. Посмотрим, как будет идти освоение бюджета, постараемся долговую политику держать. В случае необходимости прибегнем к форме заимствования в виде госаблигаций. Об этом будем думать во второй половине года", - сказал Томенко.

В консолидированном бюджете региона на сегодня из 110 млрд, по словам Томенко, 44 млрд - средства федерального бюджета. Он отметил, что, в соответствии с законом о бюджете, источники покрытия дефицита и предполагают выпуск облигаций государственного займа.

"Частично остатки, которые были на счетах у краевого бюджета на начало года, покроют эту разницу между доходами и расходами. Частично денег придется занимать. Хороший, эффективный инструмент - я по своему опыту предыдущей работы знаю (работы в правительстве Красноярского края - прим. ТАСС), если уж надо прибегать к заимствованиям, то облигации - эффективная вещь", - сказал Томенко, отметив, что есть возможность кредитных заимствований и у банков.

Как сообщалось ранее, сейчас в Алтайском крае один из самых низких объемов госдолга в стране - около 2 млрд рублей.