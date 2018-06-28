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Бизнес-омбудсмен Кузбасса будет участвовать в выборах главы региона

Сибирь
28 июня, 8:27 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 28, июня. /ТАСС

Елену Латышенко выдвинуло региональное отделение Партии роста

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КЕМЕРОВО, 28 июня. /ТАСС/. Кемеровское региональное отделение Партии роста выдвинуло на досрочные выборы губернатора, назначенные на 9 сентября, уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Елену Латышенко. Об этом сообщила ТАСС сама бизнес-омбудсмен.

"Моя кандидатура была рекомендована федеральным политсоветом Партии роста и утверждена на региональной конференции", - сказала она, уточнив, что документы в избирательную комиссию региона планируется подать в конце этой - начале следующей недели. Латышенко 42 года, в партии она с 2016 года.

"Так как я лицо, замещающее государственную должность, необходимости уходить на время предвыборной кампании в отпуск нет", - отметила бизнес-омбудсмен.

По данным сайта областного избиркома, в настоящее время документы на участие выборах подали три самовыдвиженца, а также кандидат от "Единой России" врио губернатора Сергей Цивилев и представитель партии "Патриоты России" Юрий Скворцов.

Определились с кандидатами на выборы и две партии: ЛДПР выдвинуло своего регионального депутата Игоря Украинцева, "Справедливая Россия" - председателя Совета регионального отделения партии, депутата городского Совета народных депутатов Новокузнецка Татьяну Протас.

Последний раз выборы губернатора в Кузбассе проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 года. Он ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который был заместителем губернатора с марта 2018 года.

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